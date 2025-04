Wer macht Mastercraft -Reifen und wo werden sie hergestellt?

Als Unterbrand der Cooper Tire & Rubber Company teilt Mastercraft die meisten Reifenfabriken und -pflanzen mit dem Fertigungsriesen. Die erste seiner Fabriken befindet sich in Findlay, Ohio, wo Cooper Tire seinen Hauptsitz hat. Diese Fabrik konzentriert sich auf leichte LKW -Reifen sowie auf Räder für Personenfahrzeuge. Es gibt auch eine Fabrik in Texarkana, Arkansas, die dasselbe tut. Mastercraft betreibt auch eine Fabrik in Tupelo, Mississippi, in der mehr Reifen für Passagierfahrzeuge hergestellt werden. Auch in San Antonio, Texas, gibt es eine Testeinrichtung. Schließlich gab es in Albany, Georgia, eine Fabrik, in der Mastercraft -Reifen gemacht worden wären, aber leider schloss das Werk 2008.

In China werden Mastercraft -Reifen in einem Werk in Kunshan hergestellt, in dem Cooper Tire sein Asian Technical Center (ATC) verlegte. Der ATC konzentriert sich hauptsächlich auf Forschung und Entwicklung und sorgt dafür, dass das Unternehmen immer Wege findet, um seine Produkte zu verbessern. Zusätzlich zur Anlage in China werden Mastercraft -Reifen in Kruševac, Serbien, durchgeführt. Cooper Tire hat das Werk 2012 erworben und verwendet es hauptsächlich, um Reifen für seinen europäischen Markt zu produzieren. Die Fabrik macht Reifen für SUVs und Personenfahrzeuge. In El Salto, Mexiko, gibt es auch ein Reifenherstellungswerk, in dem Mastercraft -Reifen hergestellt werden. Last but not least hatte Mastercraft möglicherweise in Melksham, England, Präsenz, aber die Fabrik schloss 2023 nach 112 Jahren Reifenproduktion.