Wer macht kontinentale Reifen und wo werden sie gebaut?

Continental ist ein modernisiertes, multinationales Unternehmen. Als solches sollte es nicht überraschen, dass der Hersteller seine Reifen auf der ganzen Welt baut. Laut der Continental -Website stellt das Unternehmen seine Reifen in 22 verschiedenen Einrichtungen her, die in 17 verschiedenen Ländern verteilt sind. Die Liste der Produktionszentren von Continental umfasst vier Standorte in den USA: Clinton, Missouri, Mount Vernon, Illinois, Plymouth, Indiana und Sumpter, South Carolina. Andere Standorte in Amerika sind ein Werk in Mexiko, eine in Brasilien und eine in Ecuador. Die verbleibenden Reifenherstellungseinrichtungen des Unternehmens sind in Afrika, Europa und Asien verteilt.

Wenn Sie feststellen möchten, wo Ihre einzelnen kontinentalen Reifen hergestellt wurden, können Sie die Punktnummer an der Seitenwand des Reifens konsultieren. Dort finden Sie eine Reihe von Zahlen und Briefen, die Informationen über die Reifengröße, den Ursprung und das Herstellungsdatum enthalten. Unter den Charakteren in der Punktnummer Ihres kontinentalen Reifens finden Sie den Hersteller und die Anlagencodes. Während Continental angibt, dass sich „A3“ auf seine Einrichtung von Mount Vernon, Illinois, bezieht, scheint es keine ausführlichere Liste von Anlagencodes zu bieten. Wenn Sie also eine Reihe von Kontinentalreifen kaufen und daran interessiert sind, zu erfahren, wo er gebaut wurde, müssen Sie möglicherweise einen Mitarbeiter bitten, Ihnen beim Kauf zu helfen, die Informationen zu finden.