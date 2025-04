Wer macht Delinte Reifen und sind sie gut? Folgendes sagen die Besitzer

Weitere Bewertungen des Delinten DS8 All-Saison-Radialreifen 265/35ZR22 106W gaben eine ausgewogenere Perspektive, einschließlich der Vor- und Nachteile. Ein Benutzer sagte: „Sie sind anständig, fährt ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob ich es nur bin oder nicht, aber ich bekomme ständig Sachen in die Reifen und muss sie ersetzen, weil es immer auf der Schulter ist. Zumindest sind sie nicht super teuer.“ Eine der wenigen sehr negativen Bewertungen für die Delinte DS8 All-Saison-Radialreifen 305/35R24 114V warnt potenzielle Kunden, „weg zu bleiben“, und behauptet, dass das Produkt „die Ausgleichmaschinenmaschine im Reifengeschäft nicht ausgleichen“ und noch schlimmer, dass die Reifen „defekt bei 70 Meilen pro Stunde“ sind.

Wie Amazon hat Walmart keinen Mangel an Kunden, die nach dem Kauf eines Produkts ihren Einsatz geben. Nach dem Kauf des Delinten DS8 in der gesamten Saison 245/45R20 108W Passagierreifen vom Einzelhändler sagte ein Besitzer, dass sie „mit der Qualität der Reifen sehr unzufrieden waren“ und zwei zusätzliche kaufen müsse, weil „die Reifen leicht flach gehen“. Eine gemischte Bewertung für dasselbe Modell stimmt zu, dass der „Reifen nicht lange dauert“, aber immer noch „gut in allen Arten von Wetter und sehr glatt und ruhig“ ist.

Bei R/Autos warnte ein Redditor, dass Delints Reifen unter den Winterbedingungen nicht nützlich seien, und sagte, diejenigen, die sie gekauft haben, seien „sehr steif“ und „hatten absolut keine Traktion in der geringsten Menge Schnee oder Eis, und als sie sich niederlegten, hatten sie eine schreckliche Schwingung, an die es schwer war, daran gewöhnt zu werden.“ In einem anderen Subreddit sagte R/Reifen, ein Besitzer von Delinte Thunder D7S, dass „die Fahrt nach Hause (auf dem trockenen Bürgersteig und aufrechterhalten) die gruseligste Fahrt meines Lebens war.“