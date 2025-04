Die kurze Antwort lautet, dass die AISIN -Übertragungen derzeit von der Aisin Corporation, ehemals Aisin Seiki Co. Ltd., hergestellt werden. Das japanische Unternehmen begann 1943 als Hersteller von Flugzeugmotoren, die zunächst Tokai Koku Kogyo Co. Ltd, im Jahr 1965, sowie Übertragungen hat das Unternehmen eine breite Palette anderer Produkte entwickelt und hergestellt, darunter Nähmaschinen, das weltweit erste Parkassistentensystem, elektrische Wasserpumpen und Equiles für elektrische und hybride Fahrzeuge. Und nur um uns alle zu erraten, stellt Aisin auch die Aisin Super Flex Fit -Matratze her.

In Bezug auf die Autoübertragungen war das Unternehmen jedoch immer innovativ. In collaboration with Toyota, they developed Japan’s first fully automatic 2-speed transmission for the second-generation Toyota Crown in 1963. This association with the Crown model continues to this day with Aisin’s electric 1-motor hybrid transmission and eAxles used in the 16th generation of the Crown, which was launched in 2022. The diversity of Aisin’s operations has kept it at the forefront of the automotive components industry, and we can now Finden Sie seine Übertragungen in vielen heutigen Fahrzeugen. Vielleicht können wir Aisins Herangehensweise an die Entwicklung und Herstellung seiner Produkte zusammenfassen, indem wir sagen, dass das Unternehmen dem Prinzip der „Monozukuri“ folgt. Der Begriff ist einzigartig für die japanische Fertigung, kann aber als „Kunst, Wissenschaft und Handwerk der Herstellung von Dingen“ zusammengefasst werden.