Wer hat das Schaltgetriebe erfunden und welches das erste Auto es benutzte?

Für die längste Zeit mussten Menschen, die lernen wollten, wie man fährt, mit einem Schaltwechsel oder einem Schaltgetriebe. Vor der Jahrhundertwende kamen die meisten Autos mit dieser Art von Getriebe. Die Dinge änderten sich nur bei der Erfindung des Automatikgetriebes und der anschließenden Massenproduktion und Übernahme des Automobilmarktes. In den neunziger Jahren haben viele Autohersteller ihre Fahrzeuge immer noch mit manuellem Getriebe ausgestattet, jedoch nur für die niedrigeren Kräfte oder sportliche Modelle. Unabhängig von dem Rückgang seines Marktanteils ist es unbestreitbar, wie eng die manuelle Übertragung auf die Transportbranche der ganzen Welt hatte. Also, wen müssen wir uns für seine Erfindung bedanken und welches Auto war das erste, das darauf fuhr?

Das Schaltgetriebe wurde in den 1890er Jahren von den französischen Erfinder Louis-Rene Panhard und Emile Levassor erfunden. Zuvor fuhren die ersten Autos mit einem einzigen Geschwindigkeitsgetriebe, das sich auf einen Gürtel stützte, um die Antriebsstrom an die Achse zu übertragen. Das Paar hat ein Drei-Gang-Kettenbetrieb für eine Autoübertragung entwickelt. 1891 enthüllten sie den Panhard et Levassor, der nun das erste Auto für ein manuelles Getriebe betrachtete. Während die beiden der Erfindung des Schaltgetriebes zugeschrieben wurden, war es Louis Renault, der Gründer der Marke Renault, der dafür verantwortlich war, die Kette in eine Antriebswelle zu wechseln und eine Differentialachse hinzuzufügen, wodurch die Grundlage für die Antriebsanlagerung der modernen manuellen Autos bildet.