Der Anstieg des Automatikgetriebes führte zu einer Änderung der Automobilherstellung, da immer mehr Fahrer sich dafür entschieden, Schaltgetriebefahrzeuge zurückzulassen. Die Bequemlichkeit und ein glatteres Fahrerlebnis der Automatik wurden im Laufe der Jahre so gewünscht, dass ab 2025 weniger als 1% der in den USA verkauften Autos Stickverschiebungen sind. Aber wann begann das Automatikgetriebe und welches Auto war das erste, das es benutzte?

Das Automatikgetriebe wurde 1904 von Thomas Sturtevant von der Sturtevant Mill Company in Boston erfunden. Sturtevant sah Potenzial in der neuen Automobilindustrie und wollte seinem Unternehmen helfen, dem Wettbewerb voraus zu sein. Also entwarf und patentierte er ein Automatikgetriebe von zwei Geschwindigkeiten, von dem er glaubte, dass er im Laufe der Zeit komplexer werden könnte. Der Zweigang wurde im 1905 im folgenden Jahr hergestellten Automobil in Sturtevant verwendet.

Aber während Sturtevants Idee seiner Zeit voraus war, war das Auto kein Hit, da die Technik nicht ganz dort war, wo es sein musste. Obwohl ähnliche Anstrengungen anderer Unternehmen folgen würden, würde es fast 20 Jahre dauern, bis das Automatikgetriebe endlich in Massenproduktion hergestellt und den Automobilmarkt übernehmen würde.