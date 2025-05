Abgesehen davon, dass die wesentlichen Funktionen wie das Halten des Automobils an der Oberfläche stabil sind und die Traktion aufrechterhalten werden, tragen Reifen zur Ästhetik eines Fahrzeugs bei. Ein schwarzer Reifen von Jet ist die Kirsche oben, die ein Fahrzeug neu oder gut gepflegt aussehen kann. Reifen können jedoch nach dem Gebrauch schnell braun werden und abgenutzt erscheinen, auch wenn sie noch ziemlich neu sind. Reifen werden durch einen Prozess namens Tyre Blooming braun. Interessanterweise ist die Blüte von Reifen nicht auf Staubbuilding über dem Reifen, sondern auf eine spontane chemische Reaktion.

Reifen sind den Elementen in der brutalsten Form im Vergleich zu anderen Automobilteilen ausgesetzt. Daher fügen Reifenhersteller zahlreiche Additive hinzu, um die Langlebigkeit der Reifen zu verbessern (Reifen zeigen Warnschilder beim Abnehmen). Eine solche Verbindung ist ein Anti-Ozonant-sie verhindert, dass das Ozon in der Luft mit dem Reifen reagiert, was ansonsten zu Rissen in den Seitenwänden führen kann. Es ist dieses Anti-Ozonant, das dazu führt, dass die Reifen braun werden. Lassen Sie uns die Ursache des Reifenblühens untersuchen und wie Sie es verhindern können.