Wenn Ihr Diesel -Auspuff süß riecht, ist dies wahrscheinlich der Grund, warum

Damit ein Kühlmittel und Leck einen süßen Geruch verursacht, muss es so auslaufen, dass das Kühlmittel in die Brennkammer eindringen. Dies verengt den Problembereich. Während es andere Gründe geben kann, wie ein beschädigter Verteiler oder ein rissiger Zylinderkopf, ist die bei weitem häufigste Ursache eine geblasene oder undichtende Kopfdichtung. Dies ist eine der wichtigsten Siegel im gesamten Motor und wirkt als Barriere zwischen dem Kühlsystem und dem Verbrennungssystem. Wenn dies fehlschlägt, wird das zuckerhaltige Kühlmittel mit dem Treibstoff verblüfft, was zum Geruch und möglicherweise zum weißen Auspuffrauch führt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob Ihre Kopfdichtung geblasen ist. Eines der häufigsten Anzeichen ist die schwankende Motortemperaturen, sodass die Temperaturmesser auf dem Armaturenbrett eng überwacht werden sollte. Ein weiteres Zeichen ist sprudelnder Kühlmittel entweder im Kühler oder im Kühlmittelpanzer. Dies bedeutet, dass nicht nur ein Kühlmittel in die Brennkammer eingeht, sondern auch Abgase in das Kühlsystem entkommen. Öl und Diesel können auch diesem Weg folgen, und dies kann dem Kühlmittel ein „milchigem Look“ verleihen. Dies ist auch ein weiterer Zeiger, der die Kopfdichtung bedeuten kann, ist der Schuldige. Überprüfen Sie in ähnlicher Weise Ihren Tauchstick, um festzustellen, ob das Öl schaumig ist oder Anzeichen von Motorschlamm aufweist. Schließlich wird ein Kompressionstest oder andere von einem professionellen Mechaniker durchgeführte Überprüfungen dringend empfohlen, um das Problem genau zu diagnostizieren. Leider kann eine blasen Kopfdichtung nicht „zuckerhaltig“ sein-sie ist ein ernstes und oft teures Problem.