Wem gehört Summit -Reifen und wo werden sie hergestellt?

Die Reifenprodukte von Summit richten sich an eine Vielzahl von Straßenbedingungen mit Modellen wie dem Hochleistungs-Ultramax und dem All-Saison-Trail-Kletterer All-Saison. Sie sind bekannt für ihre Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit, da sie abgesehen von hochwertigen Reifen mit einer 70.000 Meilen langen Garantie und einer zweijährigen Unterstützung durch die Straßenrandschaft geliefert werden.

Interessanterweise verfügt Summit -Reifen befinden sich nur in Qingdao, China, wo der Großteil seiner Reifenprodukte hergestellt wird. Aufgrund der niedrigen Arbeitskosten Chinas und großer Arbeitskräfte kann Summit dort große Volumina seiner verschiedenen Reifenangebote produzieren und sie in verschiedenen Märkten, einschließlich der USA, zu erschwinglichen Preisen anbieten. Für den nordamerikanischen Markt, auf dem er alle Wege -Kletterer und Ultramax -Varianten sowie seine Hi Road St -Reifen für Anhänger -LKWs anbietet – bezeichnet Summit einige Reifen verschiedener Hersteller, wenn es keine Anlagen in den Staaten gibt. Die meisten dieser Einrichtungen sind in Tennessee ansässig.

Durch die Beschaffung lokal kann Summit die Importsteuern auslassen und die Preisgestaltung niedrig halten. Einige Quellen behaupten, dass Summit auch einige seiner Reifen in Thailand herstellt. Es gibt jedoch nicht genügend Informationen, um dies zu überprüfen, da selbst die Website des Unternehmens das südostasiatische Land nicht erwähnt. In Thailand ist es tatsächlich ein Fehler, einer der Produktionsstandorte von Summit zu sein, da es in Thailand eine separate Firma Automobilteile und Reifenhersteller namens Thai Summit Group gibt.