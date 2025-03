Eines der Hauptverkaufsstellen von Road Hugger -Reifen ist die Vermutung, dass sie im Vergleich zu Premium -Marken wie Michelin, Goodyear und Bridgestone erschwinglicher sind. Aber Sie fragen sich vielleicht, wie viel Geld Sie tatsächlich sparen, indem Sie Road Hugger über einen Markenkonkurrenten auswählen. Die Antwort hängt von dem spezifischen Modell und der Reifengröße ab, aber schauen wir uns einige Preisvergleiche in der realen Welt an. Road Hugger GT Ultra -Reifen kosten Sie rund 76 US -Dollar pro Reifen (ohne die Anklage und Ausgleichsgebühren), während der vergleichbare Verteidiger T+H -Reifen von Major Tire Brand Michelin etwa doppelt so viel läuft.

Dies ist eine Gesamteinsparung (pro Satz von vier Reifen) von über 300 US -Dollar. Goodyear Assurance Weatherready -Reifen können jeweils 267 US -Dollar kosten – wieder kommt Road Hugger billiger heraus. Wenn es um Bridgestone -Reifen geht, kostet die Turanza Quiettrack -Linie 181 bis 285 US -Dollar pro Reifen, wodurch der Straßenhugger GT Ultra erneut günstiger ist. Aus diesen Vergleiche ist klar, dass Straßenhugger -Reifen im Voraus erhebliche Einsparungen bieten. Der Preis ist jedoch nicht der einzige Faktor, der beim Einkaufen neuer Reifen berücksichtigt werden muss.