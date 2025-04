Wem gehört Mitsubishi und wo werden die Autos hergestellt?

Während das nordamerikanische Produktionswerk faltete, verfügt Mitsubishi trotz der Rückschläge der 2000er bis 2010er Jahre immer noch eine beeindruckende weltweite Präsenz. Heutzutage setzt MMNA den Betrieb in Tennessee fort, nachdem er 2019 aus Cypress, Kalifornien, ausgezogen war. Das gesamte Hauptbüro von Mitsubishi Motors befindet sich in Minato-Ku, Tokio, mit zwei indigenen Produktionsanlagen: den Anlagen Okazaki und Mizushima. Okazaki produziert den Outlander und Eclipse Cross in Nordamerika neben dem GAC Mitsubishi-Werk in China für ihren Markt, wobei andere Modelle nur JDM sind. Was den anderen USDM Mitsubishi betrifft, ist der Mirage (das jetzt eingestellt wird) – das tatsächlich an zwei Orten hergestellt wurde: Thailand in ihrer Laem Chabang -Einrichtung; und das Werk Santa Rosa auf den Philippinen. Mitsubishi produziert auch Antriebsstränge für verschiedene Modelle in Pflanzen in Kyoto und Shiga und veranstaltet zahlreiche Forschungs-, Marketing- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt.

Leider ist die Produktionsaufstellung für Mitsubishi Motors ’nordamerikanische Zweigstelle ein Schatten ihres früheren Selbst, gelinde gesagt. Die Tage der 3000 GT, Galant, Lancer Evolution und anderer legendärer Modelle sind längst verschwunden, wobei fast alle Sportwagenproduktionen weltweit eingestellt wurden. Außerdem fehlt der modernen Aufstellung unter vielen anderen berühmten Modellen insbesondere einen Montero. Das Unternehmen behält jedoch eine große Präsenz in anderen Märkten bei. Trotz der relativ glanzlosen Aufstellung in letzter Zeit bleibt Mitsubishi Motors ein weitgehend erfolgreiches Geschäft. Obwohl sich derzeit die internen Kämpfe in Nissan in Anspruch nehmen, kann es möglicherweise schlechter sind, bevor sich die Situation wirklich verbessert.