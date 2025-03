Wem gehört Land Rover und wo sind seine Autos gebaut?

Land Rover entstand in England und wird dort seitdem gebaut. Es gibt zwei Pflanzen im Vereinigten Königreich. Das Solihull -Werk, das ursprüngliche Werk für die Marke, ist für den Bau von Range Rover, Range Rover Sport und Range Rover Velar verantwortlich, während das Werk in Halewood sowohl den Land Rover Discovery Sport als auch Range Rover Evoque baut. Da Land Rovers normalerweise überall dort verkauft werden, wo sie am beliebtesten sind, gibt es auch Pflanzen in China, der Slowakei und Brasilien. In Pune, Indien, gibt es ein Werk, das seit Tata das Unternehmen gekauft hat. Es fügte jedoch die Range Rover Evoque und Velar zu seiner Aufstellung hinzu, als er erfuhr, dass es einen Anstieg von 160% mit Range Rover -Umsatz in Indien im Jahr 2024 gab.

Diese sind genau dort, wo die Fahrzeuge hergestellt werden. Es gibt andere Pflanzen, die seine Komponenten herstellen. Das Vereinigte Königreich verfügt über weitere 13 Standorte und eine in Irland, an der Motoren, Batterien und sich entwickelnde Technologien gebaut werden. Um den Rest der Welt gibt es in Oregon, USA, eine Forschungseinrichtung, in der die zukünftige Technologie der Generation erforscht wird. Da Tata Motors auch Jaguar besitzt, gibt es in Graz, Österreich, ein Produktionswerk, in dem der Jaguar-E-Pace und der I-Pace gebaut werden.

Schließlich verfügt JLR über eine Einrichtung in Budapest, Ungarn, in der ein Team der Unterstützung des globalen Lieferkettenmanagements widmet.