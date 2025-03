Wem gehört Firestone -Reifen und wo werden sie hergestellt?

Firestone gibt es seit 1900. Das Unternehmen ist offiziell als Firestone Tire and Rubber Company bekannt und wurde vom renommierten Geschäftsmann und Pionier der Reifenindustrie, Harvey Firestone, gegründet. Die erste Einrichtung in Akron, Ohio, stellte Reifen für Wagen und Buggys her, aber als die Automobilindustrie erweiterte, wurde Firestone zu einem dominanten Spieler in der Reifenproduktion. Als Firestone ein langjähriger Freund von Henry Ford war, erlangte seine Firma die Ford Motor Company, nachdem er Originalausrüstungsreifen (OE) an die Ford Motor Company geliefert hatte. Während diese Partnerschaft den Ruf von Firestone für Qualität und Leistung erhöhte, leistete die Marke auch dazu bei, ihre Reichweite durch die Entwicklung neuer Produkte auszubauen. Zum Beispiel führte es 1909 das Nicht-Skid-Profilmuster ein, gefolgt von Tiefdruck-Ballonreifen im Jahr 1922 und dem ersten Run-Flat-Radialreifen im Jahr 1974.

Als Firestone 1975 sein 75. Jahr feierte, hatte die Marke in 28 Ländern auf sechs Kontinenten Operationen eingerichtet. In den 1980er Jahren überraschte das Unternehmen die Branche, als es ankündigte, 75% seiner Fertigungsabteilung zu laden, um sich auf den Verkauf von Reifen zu konzentrieren, anstatt sie zu machen. Die Ankündigung veranlasste die japanische Marke Bridgestone, einzugreifen und über das Übernehmen von Firestone in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Reifenhersteller in den USA. Firestone ist immer noch im Besitz und wird der japanischen multinationalen Unternehmen betrieben.