Während Ducati nicht mehr der Familie gehört, die ihm ihren Namen gab, könnte ein Fall leicht gemacht werden, dass die Marke selbst so italienisch ist wie nie zuvor. So sehr, dass die fast unerschwinglich teuren Motorräder, die das Ducati -Typenschild tragen, immer noch in der Stadt hergestellt werden, in der sie zum ersten Mal Sender herstellt: Bologna, Italien. Genauer gesagt haben die meisten von Ducati überaus stilvollen Builds in der Einrichtung des Unternehmens im Borggo Panigale Industrial District von der Produktionslinie von Bologna abgerollt.

Diese Fahrräder werden jedoch nicht in der gleichen Einrichtung hergestellt, wie sie 1944 während einer alliierten Bombenkampagne zerstört wurde. Die am Ende des Zweiten Weltkriegs umgebaute Ducati -Familie und nach dem Drehpunkt von Motorrädern hat sie dort weiter gebaut. In der Bologna -Fabrik werden diese Motorräder über eine Belegschaft von ungefähr 2.000 italienischen Männern und Frauen weitgehend von Hand gemacht.

Diese Borgo Panigale -Pflanze ist nicht die einzige auf der Welt, in der Ducati -Motorräder zusammengestellt werden. Heutzutage hängt der italienische Schindel auch über einer Pflanze in Bangkok, Thailand. Das Unternehmen produziert auch Fahrräder in einer Einrichtung in Manaus, Brasilien, und begann 2022, seinen berühmten Scrambler -Build in einem Produktionswerk in Brasilien zu versammeln. Trotz der globalen Struktur werden Ducati -Motorräder immer noch nur mit Teilen zusammengebaut, die in Italien von Hand hergestellt wurden.