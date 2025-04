Wem gehört ATS Diesel und wo befindet sich das Hauptsitz des Unternehmens?

Cannon hat die ATS -Dieselleistung kaum alleine auf seine derzeitige Station gebracht, wobei das Unternehmen tatsächlich ein volles Team von Mechanikern und Ingenieuren beschäftigt. Derzeit stellt die LinkedIn -Seite des Unternehmens fest, dass ATS zwischen 11 und 50 Mitarbeitern verwendet. Und ja, diese Mitarbeiter arbeiten alle an der Hauptbasis des Unternehmens, die sich am Fuße der Rocky Mountains in Arvada, Colorado, befindet.

Die genaue Lage des ATS -Hauptquartiers beträgt 5293 Ward Rd. Einheit 11 Arvada, CO 80002. Und um das Gebäude von außen zu betrachten, können Sie überrascht sein, dass Sie von der innovativen Natur der Arbeiten in seinen Wänden erfahren. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Einrichtung anscheinend viel größer ist als sie von der Straße erscheint. Quellen behaupten, sie könnte eine Größe von 110.000 Quadratmetern haben. Unabhängig von der tatsächlichen Größe der Einrichtung übernehmen Cannon und das ATS -Team das Design und die Herstellung ihrer Produkte in seinen Wänden und nutzen gleichzeitig dedizierte Garagenflächen, um Verbesserungen an Fahrzeugen durchzuführen. Das macht ATS zu einem legitimierten „Made in America“ ​​Original.

Das Unternehmen behauptet, dass der Standort seines Hauptsitzes eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung seiner Produkte und Verfahren spielt. Dies liegt daran, dass sie die Dinge unter widrigen Wetterbedingungen testen können, einschließlich Temperaturschwankungen zwischen -10 Grad und über 100 Grad, und auf verbesserten Fahrzeugen mit steilen Steigungen in dünne Bergluft bis zu 12.000 Fuß über dem Meeresspiegel.