Wem gehört Airstream und wo werden die Anhänger hergestellt?

Mit fast einem Jahrhundert, seit der Airstream -Gründer Wally Byam seinen ersten Prototyp zusammengestellt hat, ist das Wohnmobilunternehmen nach wie vor der einzige Anhängerhersteller, der den Betrieb über die Weltwirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg erfolgreich fortgesetzt wird. Es war nicht einfach, das Geschäft während des Zweiten Weltkriegs zu stoppen, aber die Erfahrung, die er in der Herstellung von Flugzeugen sammelte, hat dazu beigetragen, zukünftige Entwürfe zu beeinflussen.

Bis Byam Anfang der 60er Jahre starb, stand das Unternehmen unter seinem starken Management. Als die Führung in den folgenden Jahren mehrere Übergänge erlebte, sahen zwei Unternehmer eine Chance. 1980 gründeten Wade Thompson und Peter Orthwein Thor Industries und erwarb Airstream. Neben anderen großen Wohnmobilmarken wie Dutchmen, Jayco und Tiffin besitzt Thor Industries bis heute, um nur einige zu nennen. Obwohl die Marke ihr klassisches Äußeres aussieht, hat sich die Technologie weiter voranschreitet. Jüngste Beispiele wie dieses Airstrom -Estrom -Konzept, das ein elektrischer Camper mit einer innovativen Wendung ist.

Zum Glück für Airstream wurde der Betrieb in Jackson Center, Ohio, fortgesetzt, wo die Anhängerfirma in den 1950er Jahren den Betrieb erweitert hatte. Dort werden nicht nur Airstream-Fahrzeuge immer noch hergestellt, sondern auch eine neue, massive, massive Fabrik von 750.000 Quadratmetern, die als „Mutterschiff“ bezeichnet wird, fügte die Präsenz der legendären Trailer-Marke in der Region Jackson Center hinzu. Auch nach all den Jahren machte Airstream die Spitze unserer Liste der besten Wohnwagenmarken.