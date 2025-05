Welches Toyota -Modell kann bis zu 10.000 Pfund schleppen?

Nur weil eine Version der Tundra mit mehr als 10.000 Pfund bewertet wird, heißt das nicht, dass sie alle können. Zum Glück können die meisten Tundras noch mehr als das ziehen. Die Tundra bietet zwei Antriebsstränge an: I-Force und I-Force Max. Der Standard-I-Force-Antriebsstrang ist ein 3,4-Liter-V6 mit zwei Turboladern, der 389 PS und 479 lb-ft Drehmoment herstellt, und der I-Force Max kombiniert den Standard-V6 mit einem Hybridsystem für eine kombinierte Ausgabe von 437 PS und 583 lb-ft-Drehmoment. Das ist eine gesunde Menge an Strom, aber die Tundra-Abschleppkapazität variiert mit dem Ausstattungsvolveich, der CAB-Setup und der Bettlänge und der Frage, ob der LKW zwei oder Allradantrieb ist. Zum Beispiel kann eine Tundra in der Basis -SR -Verkleidung nur bis zu 8.300 Pfund schleppen. Zum Glück für Tundra -Käufer, die ein bisschen mehr Kapazität wünschen, maximiert jedes andere Ausstattungsvolumen über 10.000 Pfund Ziehleistung. Sonderausgaben der Tundra fallen in der Regel am unteren Ende des Bereichs in Bezug auf die Abschleppkapazität, während sie noch in fünf Zahlen bleiben.

Die Capstone-Edition mit Crew-Kabine und 5,5-Fuß-Kurzbett kann bis zu 10.340 Pfund schleppen, und die Tundras von 1794 und Platinum mit demselben Taxi-Setup und dem Standard-6,5-Fuß-Bett können 550 Pfund mehr verwalten. Entsprechende Modelle mit Zweiradantrieb jedes LKW fügen ein paar hundert Pfund der maximalen Abschleppkapazität hinzu, und der zuvor erwähnte I-Force Max-Antriebsstrang bietet einen ähnlichen Schub. Mit dem Hybrid -Antriebsstrang können die oberen Ausstattungsvarianten wie die Tundra Platinum Edition, die wir im letzten Jahr getestet haben, bis zu 11.380 Pfund ziehen. Ein bisschen überraschenderweise hat der Standard-I-Force Non-Hybrid Antriebsstrang die beste Abschleppkapazität aller Tundra und checkt mit satten 12.000 Pfund ein. Um diese Nummer zu erreichen, müssen Sie sich für die SR5-Doppelkabine mit einem Bett mit Standardlängen und einem Zweiradantrieb entscheiden.