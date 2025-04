Welches Öl empfiehlt Cummins, dass Sie seine Motoren einfügen?

Wenn Sie ein mit Cummins betriebenes Fahrzeug besitzen, gibt es nur einen Namen, den Sie in Bezug auf Motoröl: Valvoline Premium Blue konsequent hören werden. Das Produkt ist das einzige Motoröl, das ausschließlich von Cummins unterstützt und gemeinsam entwickelt wurde, und es wird als Fabrik verwendet, um viele seiner Motoren auf den Anwendungen der Autobahn-, Off-Highway- und Stromerzeugung zu füllen.

Premium Blue ist in mehreren Varianten erhältlich, einschließlich 15W-40, 10W-30 und 5W-40, und wird so formuliert, dass er anspruchsvolle Anwendungsfälle wie Hochlastbetrieb, erweitertes Leerlauf und Exposition gegenüber extremen Temperaturen erfüllt. Cummins unterstützt auch Valvolines Premium Blue One-Lösung Gen2, die für Mischkraftflotten ausgelegt ist und verlängerte Abflussintervalle unterstützt, bis zu 5.000 Meilen länger als Standardgrenzen, wenn sie in kompatiblen Cummins X15-Motoren verwendet werden.

Die Formulierungen von Valvolin umfassen additive Systeme, die auf Oxidationsresistenz, Rußkontrolle und Ablagerungsprävention abzielen. Einige Varianten wie die Premium -Blue Extreme -Linie verwenden vollständige synthetische Basisöle für zusätzliche Stabilität bei schweren Betriebsbedingungen.

Während andere Öle kompatibel sein können, wenn sie Cummins Engineering Standards erfüllen, bleibt Premium Blue das einzige Produkt, das in der direkten Zusammenarbeit mit Cummins entwickelt wurde. Daher ist es in Servicedokumenten und technischen Bulletins als empfohlene Wahl für die Aufrechterhaltung der Leistung und die Sauberkeit des Motors über die gesamte Lebensdauer aufgeführt.