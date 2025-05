Welche Region in Amerika hat die günstigsten Gaspreise (und gibt es einen Grund warum?)

Genauso wie in einigen Staaten aus verschiedenen Gründen tendenziell günstigere Dieselpreise, gilt dies auch für die Gaspreise. Wenn es um billiges Gas geht, berichtet die Gulf Coast Region, zu der New Mexico, Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi und Alabama gehören, konsequent niedrigere Gaspreise als der Rest der Nation. Laut AAA hat Mississippi beispielsweise kürzlich einen Durchschnittspreis von 2,67 USD pro Gallone erzielt, während Texas durchschnittlich 2,72 USD betrug, beide weit unter dem nationalen Durchschnitt von 3,15 USD. Es gibt mehrere Faktoren, die ins Spiel kommen, um die Gaspreise in diesen Staaten niedrig zu halten.

Ein Grund, warum Sie in der Region Golfküste niedrigere Gaspreise finden, ist, dass sich diese Staaten näher an den wichtigsten Ölraffinerien und Pipelines befinden als in anderen Teilen des Landes. Aufgrund dieser Nähe muss der Kraftstoff nicht so weit reisen, was die Transportkosten niedrig hält. Staatliche Steuern tragen auch zu den günstigeren Preisen bei, die Sie in einigen Staaten sehen. Wo immer Sie wohnen, Sie zahlen 18,3 Cent pro Gallone an Bundessteuern auf Benzin. Die staatlichen Steuern variieren jedoch erheblich von einem Teil des Landes zum anderen. Wenn Sie in Kalifornien Benzin kaufen, zahlen Sie 68,1 Cent pro Gallone an staatlichen Steuern. Im Gegensatz dazu zahlt jemand in Mississippi 18,4 Cent pro Gallone staatliche Steuern, wenn er ihren Tank füllt.

Die Umweltprogramme Ihres Staates können auch den Preis für Benzin erhöhen. Zum Beispiel kann Ihr Staat von Benzin formuliert werden, um Additive einzubeziehen, die die Verschmutzung verringern. Viele Staaten mit niedrigeren Gaspreisen haben weniger strenge Umweltvorschriften, was dazu beiträgt, die Produktions- und Vertriebskosten zu senken. Der Einzelhandelswettbewerb ist ebenfalls ein Faktor, da Gebiete, in denen mehr Tankstellen aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs unter den Verkäufern, häufig niedrigere Preise verzeichnen.