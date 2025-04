Welche Motoren haben die Pontiac Lemans angetrieben und wie viel HP haben sie produziert?

Das Modelljahr von 1978 führte Lemans die fünfte Generation ein. Wie erwartet bot Pontiac entweder einen V6 oder einen V8 für Motoroptionen an. A 200-cubic-inch and 231-cubic-inch two-barrel V6 and 305-cubic-inch two-barrel V8 were available for the LeMans and Grand LeMans coupe and sedan, while the 231-cubic-inch V6, 305-cubic-inch V8, and a 301-cubic-inch four-barrel V8 were options for the LeMans Safari wagon and Grand LeMans Safari wagon. Der 231 V6 könnte 105 PS produzieren, während der 301 V8 zwischen 140 und 150 erzeugt wurde. Die Modelle von 1979 teilten die gleichen Motoren aus den Modellen von 1978 und sparen für den 200-Kubikz-Zoll-Motor. Darüber hinaus hatten die 1979 Lemans Safari und Lemans Grand Safari eine Option für einen 350 V8 im Wert von 165 PS.

Die 1980er Jahre Lemans hatten 229 und 231 V6 -Motoren neben 265, 301 und 305 V8 -Motoren. Der 229 oder der kleine Block V6, der zu einer der zuverlässigsten Motoren aus dem 20. Jahrhundert werden würde, könnte rund 115 PS leisten. Der bescheidene 265 V8 wurde bei 120 PS eingestuft. Die 1981 Lemans hatten die gleichen Motorangebote wie die Modelle von 1980. Pontiac hat fast ein Jahrzehnt lang die Lemans -Modelle eingestellt. Der Hersteller hat das Modell 1988 jedoch wiederbelebt und den Beginn der Lemans der sechsten Generation markiert, die bis 1993 dauern würden. Diese besonderen Lemans kamen mit einem 1,6-Liter-Vierzylindermotor mit 74 PS. Später würde ein 2,0-Liter-Vierzylindermotor von 120 PS anstelle des 1,6-Liter-Motors verwendet.