Welche Dodge -Fahrzeuge hatten einen V10 und wie mächtig waren die Motoren?

Dodge stellte 1992 das Viper RT/10 als atemberaubendes Cabrio ohne Seitenfenster, eine langgestreckte Kapuze und ohne externe Türgriffe vor. Eines der Hauptmerkmale, die es unter seinen Kollegen hervorheben, war der 8,0-Liter-V10-Motor unter der Motorhaube, ein leistungsstarker Motor, der 400 PS und 450 lb-ft Drehmoment produzierte und das Auto in nur 4,4 Sekunden die null bis 60 Marke klar war. Die Viper war der erste Dodge mit einem V10.

Jede Generation des Dodge Viper nach dem RT/10 kam mit einem V10 -Motor. Dodge verfeinerte den V10 im Laufe der Jahre weiter, indem er unnötige Elemente wie überschüssiges Material in den Zylinderköpfen beseitigte und Änderungen wie eine neue Abgasanlage und Nockenwelle vorzunehmen. Darüber hinaus erhöhte Dodge die Verschiebung des Motors im Laufe der Zeit und gipfelte in der 645-PS-Variante mit 8,4-Liter-Variante in der endgültigen Viper VX-1 ab 2017. Insgesamt produzierte Dodge dank des V10-Motors jeweils fünf Generationen von Vipers, jeweils ein Kraftpaket ein eigenes Kraftpaket.