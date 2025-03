Welche Autos haben mit einem B20 -Motor unter der Motorhaube auf den Markt gebracht und wie viel HP haben sie?

Die Honda B-Serie ist eine der bekanntesten Motoren von Honda. Es trieb Fahrzeuge wie die Acura Integra Typ R, das Honda-Vorspiel der dritten Generation und alle möglichen Variationen des Honda Civic an. Viele Honda-Enthusiasten verbringen Stunden damit, zu entscheiden, ob sie die B-Serie oder die K-Serie verwenden sollen, zwei der beliebtesten Motoren für Stromverbesserungen. Als es 1989 in die Vereinigten Staaten eingeführt wurde, brachte die Acura Integra das Debüt der innovativen VTEC -Technologie über den B16 mit – ein Game Changer von so ziemlich allen Standarden.

Während des Motorlaufs waren verschiedene Verschiebungsgrößen der B-Serie erhältlich und entsprachen den Namen des Motors: B16, B17, B18 und B20. Der B16 hatte 1,6 Liter Verschiebung, der B17 hatte 1,7 Liter, die B18 hatte 1,8 und Sie haben es erraten – der B20 hatte 2,0 Liter. Der B20 wurde in einigen verschiedenen Fahrzeugen verwendet, wurde jedoch erstmals in den USA unter der Motorhaube des Honda -Vorspiels eingeführt. Es debütierte mit 109 PS und 111 lb-ft Drehmoment bei Basisversionen, aber schließlich würden die Zahlen steigen, da der B20 in nachfolgenden Vorlagenmodelljahren, in höhere Performance-Varianten und anderen Honda-Fahrzeugen verwendet wurde.