Welche Art von Semi-Schicht hat Snowman in Smokey und The Bandit gefahren?

Die Kenworth W-Line („W“, die für „Worthington“ steht) ist wahrscheinlich das, was mir in den Sinn kommt, wenn sich Menschen einen amerikanischen großen Rig vorstellen, und zu Recht so; Heutzutage tragen nur wenige Typenschilder so viel Gewicht (Wortspiel nicht beabsichtigt) wie der W900. Kenworth hielt dieses Rig über 60 Jahre lang in der kontinuierlichen Produktion, obwohl das Unternehmen den offiziellen Ruhestand des W900 für das Modelljahr 2026 leider ankündigte. Die heutige W900 verwendet quadratische Scheinwerfer, die erstmals 1982 mit dem W900B eingeführt wurden. Dies ist die einfachste Methode für den Laien, um ein „älter“ aus „neuerem“ Modell zu erzählen. Abgesehen von ähnlich geringfügigen Veränderungen zusammen mit fortschrittlicheren Technologien und Antriebssträngen entwickelten sich diese Lastwagen während der gesamten Linie kaum. Um es in die richtige Perspektive zu rücken, konkurrieren das unveränderliche Bild und die immense Abstammungslinie des W900 mit dem des ursprünglichen Volkswagenkäfers. und ein Beweis für die Popularität der Marke unter vielen fantastischen Optionen, die in den USA verfügbar sind.

Der W900 wurde 1963 als jüngste in Kenworths konventionellem Kabinen-LKW-LKW-Linie aus dem Jahr 1939 eingeführt, nämlich der 500er-Serie. Ein Großteil der DNA des ursprünglichen Lastwagens übertragen sich auf die W900, wobei letztere das mit dem 500 funktionierte und sie verkleinerte. Der W900 hatte eine höhere Dachlinie, die Kühler, die scheinigten Scheinwerfer und vieles mehr erweitert. Es erhielt 1967 sein erstes Upgrade -Paket, was zu dem W900A in „Smokey and the Bandit“ führte. Im Gegensatz zum Standard-W900 enthielt die W900A eine längere Haube, um Motoren mit größerer Entfernung und einen noch größeren Kühler zu akzeptieren, um diese Motoren kühl zu halten.