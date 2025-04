Welche Art von MPG bekommt ein Toyota Tacoma Hybrid? Hier ist, was Fahrer sagen

Der Ausdruck „Toyota Hybrid“ könnte für manche Menschen immer noch Bilder von sparsamen, vernünftigen Runabouts wie Camry oder Prius heraufbeschwören. Aber der Toyota Tacoma Hybrid ist nicht so sparsam, und in Form von Top-Spec ist es sicherlich auch nicht sinnvoll. Trotzdem fanden wir es sehr angenehm, im Offroad zu fahren und raffinierter zu fahren, um auf der Straße zu fahren als zuvor, was wohl seine weniger als herausragenden MPG-Figuren ausgibt.

Offizielle Figuren aus der EPA haben den Tacoma Hybrid als starker Performer in Bezug auf die Effizienz, wobei die am stärksten Kraftstoffs-Sipping-Variante von 23 mpg in der Stadt und 24 mpg auf der Autobahn anbietet. In bestimmten Drüken fällt die erstere Zahl leicht auf 22 MPG, aber die beanspruchte 24 -mpg -Autobahn -Bewertung bleibt gleich.

Natürlich werden alle EPA-Bewertungen unter der Annahme berechnet, dass der Fahrer seinen Fuß nicht regelmäßig auf den Boden bringt, und die Baja-fertige Fähigkeit von Modellen wie dem Hybrid Tacoma TRD Pro macht die Ausübung einer solchen Zurückhaltung zu einer schwierigen Aufgabe. Dies allein erklärt jedoch nicht die Diskrepanz zwischen den offiziell behaupteten MPG -Zahlen des Tacoma Hybrid und den Treibern in der realen Welt.