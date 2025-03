Was war das erste Auto mit AWD und wer hat es geschafft?

Porsche ist eine Marke, die ein Synonym für Hybrid- und Allradautos mit einer großen Auswahl an Premium-elektrifizierten Modellen wie Panamera und Cayenne E-Hybrid-Reichweite ist. Diese sind jedoch sicherlich weit davon entfernt, der erste von irgendetwas zu sein. Wie ist Porsche hier relevant?

Winden Sie die Uhr 125 Jahre zurück, und ein jugendlicher Ferdinand-Porsche arbeitete an einem Produktionsauto mit einem ganz anderen Setup als die oben genannten Modelle mit Hybrid- und Allradantrieb.

Der 1900 Lohner-Porsche war in jedem der vier Ecken mit einem Radmotor ausgestattet, und diese wurden von Batterien angetrieben, die die Ladung von einem Bordgasgenerator übernahmen. Ferdinand hatte hier nicht nur das allererste Hybridauto erfunden, sondern auch das allererste Auto, das Allradantrieb trug.

Ferdinand Porsche nahm dieses Projekt nicht alleine an, sondern leistete das Design für Ludwig Lohner & Co-daher der Name Lohner-Porsche. Dies ist technisch gesehen das erste Auto der Welt der Welt, aber es schaffte es nie in die Massenproduktion-diese Leistung kam viel, viel später.