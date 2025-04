Was unterscheidet die Windschutzscheiben von Autos von anderen Fenstern?

Die Windschutzscheibe Ihres Autos ist in der Regel das einzige Fenster, das aus laminiertem Sicherheitsglas besteht. Die anderen Fenster in Ihrem Auto, einschließlich der Seitenfenster und der hinteren Windschutzscheibe, bestehen aus geschmittertem Glas. Temperiertes Glas ist zunächst so erzeugt wie ein normales Glasblatt, mit verschiedenen Mineralien, die in eine feste Platte gemischt, erhitzt und gedrückt werden. Der Unterschied besteht darin, dass das Glas dann auf Temperaturen von mehr als 1.000 Grad Fahrenheit erhitzt und dann schnell wieder auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Diese schnelle Temperaturverschiebung hilft bei der Verstärkung des Glas und stärkt es um mehrere Grad der Größe als das gewöhnliche Glas, das es einst war.

Während es nicht ganz so stark ist wie laminierter Sicherheitsglas, ist das felzierte Glas immer noch viel stärker als normales Fensterglas und mehr als stark genug, um die Unebenheiten und Strapazen der Straße zu ertragen, ohne zu knacken oder zu zerbrechen. Temperiertes Glas ist wahrscheinlicher als laminiertes Glas, um sie vollständig zu zerbrechen, wenn es einen plötzlichen Einfluss erhält, aber es schnäuft eher in kleine Stücke als in gezackte Scherben, was für alle Passagiere im Auto viel sicherer ist. Aus diesem Grund wird auch geschmittertes Glas verwendet, um Glasschalter sicherer zu machen. Im Gegensatz zu einer Windschutzscheibe, die unter den meisten Umständen intakt bleiben soll, ist es tatsächlich wichtig, dass ein Passagierfenster immer noch zerbrechen kann. Im Notfall müssen Sie es schließlich brechen und aussteigen können.