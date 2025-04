Was sind Scaglietti Chevrolet Corvettes und warum waren sie so kontrovers?

Ältere Korvetten sind bekannt für ihre ästhetische und starke Leistung der amerikanischen Muscle -Car, aber Sie können überrascht sein zu hören, dass es eine ältere Corvette gab, die aus den umgekehrten Gründen umstritten wurde. Die Scaglietti Corvette ist die Idee des wohlhabenden texanischen Gary Laughlin, zusammen mit dem italienischen Autodesigner Sergio Scaglietti mit einem von Ferrari inspirierten Design auf einem Corvette-Chassis. Während es nach einem Auto klingt, das großartig ist, ist es in vielerlei Hinsicht zu kurz.

Laughlin war ein wohlhabender Ölmesser und der Besitzer eines Chevy-Händlers, der es genoss, Ferraris zu rennen-er war auch mit Carroll Shelby befreundet. Sie diskutierten oft die Idee einer Corvette mit einem italienischen Körperstil und beschlossen, dass sie das Geld und das technische Know-how hatten, um dies zu erreichen. Bis 1959 wurde die Idee zu einem vollwertigen Projekt, in dem Laughlin mit Scaglietti zusammen war-von Ferrari als „Maestro of Aluminium“ bezeichnet-, um drei Coupes zu machen. Scaglietti hat einige der schönsten Ferraris der Geschichte entworfen, wobei viele Scaglietti -Designs für Millionen versteigert werden – könnte er die gleiche Magie in die Corvette bringen?

Drei Corvette-Chassis wurden nach Italien verschifft: einer mit einem V8 mit einem Ramjet-injizierten Ramjet-Treibstoff von 315 PS und der anderen beiden mit Twin-Carb-Motoren. Das erste Modell über dem Corvette -Kühlergrill, die anderen beiden emulierten die Ferrari Tour de France. Die Corvettes sollten in wenigen Monaten mit ihren italienischen Körper nach Texas zurückgeschickt werden, aber es gab einige Probleme auf dem Weg, die zwei Jahre dauerten.