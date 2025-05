Was sind die farbigen Linien auf neuen Reifen?

Unabhängig davon, ob Sie jeden Tag eines alten Toyota Corolla, eines Hochleistungs-Supersportwagens an den Wochenenden oder einem vertrauenswürdigen alten Honda-Motorrad, eines, von dem alle Autofahrer abhängig sind, sind Reifen an den Wochenenden oder eines vertrauenswürdigen alten Honda-Motorrads. Wir sind nicht nur alle auf sie angewiesen, sondern wir kommen auch durch sie. Es spielt keine Rolle, ob in Ihrem täglichen Pendelverkehr tausend Meilen pro Woche abdeckt oder ob Sie sich jeden zweiten Tag in die Geschäfte ziehen und hier und da 10 oder 15 Meilen abdecken. Dies liegt daran, dass Reifen unabhängig davon ersetzt werden müssen, sei es aufgrund von Verschleiß, Versagen oder einfach Alter.

Es liegt also auf der Hand, dass wir alle zumindest ein grundlegendes Verständnis dafür haben sollten, welche Reifen wir brauchen und was die geheimen Markierungen unserer Reifen bedeuten. Neben zahlreichen Buchstaben, Zahlen und Codes zeigen brandneue Reifen eine Reihe verschiedener farbiger Zeilen von ihnen-aber was meinen sie?

Diese Streifen bilden eine ähnliche Funktion wie die roten und gelben Punkte, die auf neuen Reifen erscheinen, und sind nicht wirklich etwas, dem Autofahrer viel Aufmerksamkeit schenken müssen. Stattdessen liefern die farbenfrohen Streifen dem Hersteller und den Einzelhändlern wichtige Informationen, die sich in der Regel auf die Qualitätskontrolle und die Verfolgung beziehen.