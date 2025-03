Was sind beheizte Windschutzscheibenwischer und können sie einem Auto hinzugefügt werden?

Die meisten hitzigen Scheibenwischer von Drittanbietern sind in mehreren Größen erhältlich. Alles, was Sie tun müssen, ist zu überprüfen, welche Windschutzscheiben -Scheibenwischer Ihr Auto benötigt – hier ist wie – die richtige Größe bestellen und Sie golden sind. Während die Installation eines erhitzten Windschutzscheibenwischers nicht schwierig ist, benötigen Sie möglicherweise Hilfe bei der Installation der Verkabelung und des Schalters. Wenn Sie mit Autos großartig sind, können Sie es je nach Automodell in etwa 30 Minuten tun. Andernfalls müssen Sie sich zur Installation an einen lokalen Mechaniker- oder Windschutzscheiben-Wischhändler wenden.

Einige Fahrzeuge sind entweder mit beheizten Windschutzscheibenscheiben ausgestattet, oder der Hersteller bietet die Funktion als optionales Add-On an. Aber beheizte Windschutzscheibenwischer sind ein relativ neues Merkmal, sodass ältere Autos sie normalerweise nicht haben. Trotzdem stehen hitzige Scheibenwischer wie Everblades und Thermalblade für fast jedes Fahrzeug zur Verfügung, einschließlich Autos, Lastwagen und Pflugwagen. Die Scheibenwischer sind für flache oder gekrümmte Windschutzscheiben hergestellt und kommen in jedem Armstil. Wenn Ihrem Auto die Funktion fehlt, können Sie es von einem autorisierten Händler oder Automechaniker installieren.