Was PSI steht und wie Sie den maximalen Luftdruck kennen, den Ihre Reifen ausführen können

Genau wie ein Ballon kann ein Reifen nur bis zu einem gewissen Grad aufgeblasen werden. Diese Grenze nennen Reifenhersteller den maximalen Druck. Um zu überprüfen, was der maximale Luftdruck ist, schauen Sie sich einfach die Nummer auf der Seitenwand Ihres Reifens in der Nähe des Randes an. Finden Sie den PSI -Wert neben „Max Press“. Für Bridgestone- und Cooper -Reifen wird dies normalerweise als kleine Markierungen unter dem Brand -Logo und neben einem Max -Lasteintrag gedruckt.

Viele Hersteller listen den maximalen Luftdruck als zuerst als KPA auf, was bedeutet, dass Kilopascal, die metrische Einheit für den Luftdruck. Sie enthalten jedoch den PSI -Wert in Klammern. Wenn Ihre Reifenmarke nur den KPA -Wert erwähnt, können Sie ihn problemlos über Online -Taschenrechner in PSI konvertieren oder einfach das Conversion -Diagramm bei Tyresafe überprüfen.

Es ist zwar wichtig zu wissen, wie viel Luftdruck Ihr Reifen sicher bewältigen kann, aber dies ist nicht die Zahl, die Sie beim Auffüllen folgen sollten. Autohersteller haben einen empfohlenen Reifendruck für jedes Fahrzeugmodell, und die meiste Zeit steht dies unter der maximalen Menge.

Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Reifen mit dem auf der Seitenwand angegebenen Max -Druck zu füllen, werden sie überinfliert. Überinflierte Reifen können leichter beschädigt werden, das Antrieb feiert und verringert Ihre Bremskraft. Es ist am besten, dem empfohlenen Reifendruck zu folgen, nicht dem maximalen.