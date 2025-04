Subaru hat eine lange und berühmte Geschichte in Nordamerika. Es begann bereits 1971 mit Subarus erster Eintrag in Baja 500. Subarus erster US -Rallye -Sieg kam 1991, wobei Chad Dimarcos Sieg in einem Erbe bei der Presse auf Rallye unabhängig davon war. Das Subaru Rally Team USA wurde im Jahr 2000 gestartet und den Mantel der Rallye -Bemühungen von Subaru in Nordamerika transportiert. Das Rally -Team USA und der Subaru WRX STI haben 2001 seinen ersten Titel gewonnen und die promatische Meisterschaft der Sportwagen Club of America (SCCA) gewonnen.

Da Vermont Sportwagen an Bord als Rallye -Autor der Subaru Rally Team USA und die Hinzufügung des legendären amerikanischen Fahrers Travis Pastrana in die Liste steht, wurde die Bühne eingestellt. Pastrana gewann 2006, 2007, 2008 und 2009 vier nationale Rallye -Titel in Folge. Subaru hat auch neun Jahre in Folge Rallye -Meisterschaften (von 2011 bis 2019) zusammen mit dem Namen Rallycross -Team Champs 2019 und 2021 (von 2011 bis 2019) gewonnen. Wüstenrennen, Rallye und Rallyecross.

In jüngerer Zeit gewannen der Subaru Motorsports USA-Treiber Brandon Semenuk und der Mitfahrer Keaton Williams das zweite Event der Saison 2025 American Rally Association (ARA), die Rallye im 100 Hektar großen Holz. Das Duo trotzte starke Winde, Waldbrände und Tornados, um ihren Sieg in dieser anstrengenden Veranstaltung, die im März 2025 in Missouri stattfand, zu erringen.