Was macht den Honda NSX -Typ R so besonders? (Und was ist ein heute wert?)

Der NSX war Hondas Antwort auf Italiens tanzendes Pferd, den Ferrari. Im Sommer 1990 wurde der mit Spannung erwartete Start dieses neuen Exotiks, der das erste Mal markierte, dass die USA das VTEC-Ventil-Timing-System von Honda erhielten. Der NSX war auch das teuerste japanische Auto mit 65.000 US -Dollar (heute 159.000 US -Dollar) in den USA, wo es als Acura verkauft wurde. Und für diejenigen, die sich fragen, wird der Name dieses Autos nicht aus zufälligen Buchstaben bestehen. NSX steht für New Sports Car, Experimental. So bemerkenswert der NSX auch war, die Typ-R-Variante ist möglicherweise die gefragteste Iteration.

Der NSX -Typ R wurde nur in Japan als Honda -Modell und in extrem begrenzten Zahlen veröffentlicht. Es debütierte 1992 und Honda -Ingenieure rasierten mehr als 200 Pfund vom Gesamtgewicht des Autos. Die Aufhängung wurde versteift und optimiert am Körper und die Fahrverbindung raffinierte Abtrieb und verringerte den Luftwiderstand. Im Wesentlichen nahm der Autohersteller die großartige Grundlage, die der Standard -NSX war, es ausfiel, die Leistungsverbesserungen vorgenommen und alles entfernt, was nicht zu seiner Spurpräsenz beitrug.

Zwischen 1992 und ’95 verkaufte Honda 500 NSX -Typ Rs. Im Jahr 2002 startete Japan den Typ R der zweiten Generation, von dem nur 140 gebaut wurden. Im Jahr 2005 wurden fünf NSX R GTs hergestellt – das war ein besonderer Typ R für die Homologation der Super GT -Meisterschaft. Der NSX -Typ R ist heute selten und enthält einen hübschen Cent. Classic.com listet fünf Umsätze in den letzten fünf Jahren zu einem durchschnittlichen Preis von rund 360.000 US -Dollar auf. Eine verkaufte im Jahr 2023 für 632.000 US -Dollar.