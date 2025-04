Was lässt den Dodge Hellcat jammern? (Und kannst du es lauter machen?)

Ein jammernder Motorgeräusch wird heutzutage oft mit EVs in Verbindung gebracht, aber die wirklichen Pioniere von lauten Kraftwerken sind amerikanische Muscle -Cars mit Supercharger. Während die frühen Supercharger in den 1920er Jahren zurückreichen, wurde erst der Performance Car Boom der 1980er und 1990er Jahre – mit erzwungenen Induktionssystemen in Modellen wie dem Chevrolet Corvette und Ford Mustang -, dass das Jammern wirklich berühmt wurde. Der 1973er Ford Falcon als Interceptor im Original -Film „Mad Max“ hat es besonders populär gemacht.

Schneller Vorlauf bis heute, und es sind Dodge -Fahrzeuge, die vielleicht am deutlichsten für ihren Schrei bekannt sind, teilweise dank der „schnellen und wütenden“ Film -Franchise -Franchise -Franchise -Franchise mit Hellcat -Autos. Es ist jedoch nicht nur das Ladegerät und der Herausforderer-ein Ausweichen, der mit dem aufgeladenen 6,2-Liter-Hemi Hellcat V8-Motor ausgestattet ist, macht dieses Geräusch, einschließlich der großen Jungen wie dem Dodge Durango SRT Hellcat und Ram 1500 TRX.

Was genau schafft dieses geliebte Jammern? Schauen wir uns genauer an.