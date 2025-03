Was kostet der Lexus GX 550? Die Highlights jedes Ausstattungsstandes

An Lexus GX 550 gibt es eine Menge zu mögen. Es ist ein gehobener SUV mit all den Roh-and-Tumb-Eigenschaften, die Sie von einem brutalen Offroader erwarten, der die beiden Merkmalssätze auf einzigartige und lobenswerte Weise kombiniert. In unserer vollständigen Überprüfung des neu gestalteten 2024 Lexus GX waren wir beeindruckt von seinem leistungsstarken V6-Motor, seiner bloßen Offroad-Fähigkeit (unabhängig von der Ausstattung) und seinem modernen Innenraum. All diese Fähigkeiten und dieser Cache sind jedoch mit einem Preis verbunden.

Der GX ist eines der teuersten SUVs in Lexus ‚Aufstellung für 2025 und eines der teuersten Fahrzeuge, die sie herstellen – nur leicht hinter Plüsch -Limousinen und Coupés wie LS und LC und Behemoth SUVs wie die LX. Also, was bekommen Sie für Ihr Geld, wenn Sie den Lexus GX 550 einkaufen gehen? Lassen Sie uns die Ausstattungsvarianten aufschlüsseln, die Standardausrüstung abdecken und sehen, wie viel Funktion Sie erhalten, wenn Sie von Basismodellen auf Top -Verkleidungen upgraden.