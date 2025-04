Was ist Toyotas kupplesses Abschleppen und wie funktioniert es?

Mit neuen Technologien, die die Menschheit in praktisch jeder Facette des täglichen Lebens in unbekanntes Gebiet drängen, sollte es kaum überraschen, dass solche Fortschritte auch die Automobilarena dramatisch verändern. Wenn Sie den Nachrichten im Bereich der Automobiltechnologie folgen, wissen Sie, dass Themen, die im EV -Sektor vorhanden sind, in der Regel regelmäßige Schlagzeilen -Grabbers sind. Dies ist auch die Entwicklung von bahnbrechenden Sicherheitstechnologien und Unterhaltungsfunktionen. Mit jedem neuen Fortschritt steigen die Fahrzeuge immer näher an das, was wir in Science -Fiction -Geschichten erwarten würden. Toyotas Hitchless Towing -Konzept passt sehr stark in diese Kategorie.

Wenn Sie noch nicht über Hitchless Towing gelesen oder erfahren haben, entwickelt das technische Team von Toyota die Technologie seit einigen Jahren, wobei das Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens in einer Pressemitteilung 2022 erstmals ihre Arbeit an der Technologie 2022 veranstaltet. Während die Technik in den folgenden Jahren über offizielle Kanäle wenig gesagt wurde, gibt es allen Grund zu der Annahme, dass Toyota immer noch die Details mit halblosen Abschleppen herausstellt, da das Fenster aus der Forschung, der Entwicklung und dem Testen einer solchen Technologie bis zu ihrer tatsächlichen Verwendung in der realen Welt tendenziell Jahre sind.

Wie der Name sagt, beinhaltet das Schleppen von Hitchless ein Fahrzeug ein anderes, ohne dass eine physische Verbindung zwischen den beiden erforderlich ist. Es sollte selbstverständlich sein, dass eine solche Technologie ein Spielveränderer in der Transportbranche sein könnte.