Was ist ein prozentualer Motorradclub? Hier ist, was Sie wissen müssen

Die Verbrechen, die diese OMGs Commit sich begehen, reichen von etwas so geringfügig wie einem roten Licht, weil sie einfach nicht der Meinung sind, dass Regeln für sie so schädlich sind wie Mord- oder Drogenhandel. Die OMGs sind auch nie nur ein Club. Es gibt die großen, von denen jeder gehört hat, einschließlich der Outlaws, der größten Biker -Bande in Florida und den Hells Angels, aber diese Clubs verwenden oft kleinere Clubs, um in verschiedenen Situationen zu helfen. Sie sind so bekannt als Supportclubs. Ihre typischen täglichen Aktivitäten beinhalten nicht das Verlassen des Gesetzes, aber sie könnten von einem größeren Club zur Unterstützung eingerufen werden. Der Support Club beantwortet den Anruf, weil er sie mit dem großen OMG Gunsten einbringt und ihren Ruf verbessert.

Es gibt auch Satellitenclubs, die häufig von Mitgliedern eines größeren Clubs als Rekrutierungsmittel erstellt werden. Es ist üblich, dass Satellitenclubs an den illegalen Aktivitäten größerer Clubs teilnehmen. Um einem OMG oder einem Motorradclub beizutreten – gibt es eine lange Liste strenger Regeln, an die Mitglieder einhalten müssen. Die Regeln, nach denen die Hells Angels leben, sind geradezu spezifisch und legen einen sehr genauen Reitauftrag auf, wenn der Club unterwegs ist und was Mitglieder beim Tragen ihres Schnitts können und nicht.

Politik zwischen Clubs kann schwierig sein. Manchmal haben die großen Clubs Allianzen mit anderen, während sie oft grünes Licht gegen einige Clubs haben, was bedeutet, dass sie die Mitglieder des Rivalen Clubs in Sicht angreifen oder töten.