Was ist ein Kennzeichen Flipper und sind sie illegal?

Einige zwielichtige Fahrer verwenden Kennzeichenflipper, um Mautpfleger auszuweichen und Geschwindigkeitskameras sowie Ampelkameras zu vermeiden. Sie werden auch verwendet, um ernsthaftere Verbrechen zu begehen, und wie wir wissen, führt eine Straftat normalerweise zu einer anderen.

Fahrzeuge mit Flippern als „Geisterwagen“ sind in New York zu einem ernsthaften Problem geworden und haben dazu geführt, dass die Behörden eine Task Force bilden, um sich zu wehren. Sie stellten fest, dass die Verstopfung von Nummernschildern im Jahr 2023 den Staat allein von der MTA Bridges and Tunnels Agency mehr als 21 Millionen US -Dollar gekostet hat. Die Hafenbehörde von New York und New Jersey verloren 2022 rund 40 Millionen US -Dollar für die gleiche Straftat. Gebührenverletzungen waren nicht die einzigen Verbrechen, als die Behörden auch feststellten, dass Ghost -Autos für den Waffenhandel genutzt wurden.

Während viele Staaten immer noch keine spezifischen Gesetze darüber haben, wie sie direkt mit Kennzeichenflippern umgehen können, sobald sich die Straftäter vor Gericht befinden, wird sich dies wahrscheinlich ändern. Da mehr Städte und Staaten ihre eigenen gezielten Initiativen vorantreiben, werden die Konsequenzen der Verwendung einer solchen Technologie zweifellos viel härter.