Was ist ein GM G-Body? (Und 5 legendäre Muscle -Cars, die es benutzten)

Der Regal überlebte, bis es der letzte von Buick verkaufte Nicht-SUV war, aber der 1986 Regal T-Typ war etwas Besonderes. Besonders hier bedeutet laut Hot Rod Magazine das „schnellste und schnellste Produktionsauto in Amerika“. Diese Ehre wird einem 3,8-Liter-V6-Motor mit Turbolader und verkühlten V6 geschuldet, der 235 PS und 330 lb-ft Drehmoment erzeugt. Dies ist eine Erhöhung der Leistung um 18% und 10% mehr Drehmoment als das nicht interkühlte Modell von 1985.

Die Ausgabe wird über ein Slick Turbo Hydra-Matic 200-4R-Automatikgetriebe an die Räder gerichtet. Damit könnte der Regal T-Type in 5,85 Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde ums ringen und die Viertelmeile in 14,30 Ticks bei 98,4 Meilen pro Stunde abdecken. Aber Meilen zu essen war nicht das einzige, wofür der T-Typ bekannt war. Auch gut gehandhabt und zog 0,80 g auf P215/65R-15 Goodyear Eagle GTS. Die enormen Griffniveaus gehen Hand in Hand mit sehr starken Bremsen, wobei der T-Typ in der Lage ist, in 141 Fuß von 60 Meilen pro Stunde zu stoppen.