Was ist ein Fleetside -LKW -Bett und wie unterscheidet es sich von einem Schritt?

Vor den späten 1950er Jahren hatten alle Pickup -Trucks in der Regel die gleiche Bettstil, bei der die Radkäle an der Außenseite des Bettes montiert waren. Um die Lücke zwischen der Vorderseite des Hinterradköpfens und der Kabine zu füllen, würde ein kleines Stück flaches Metall eingesetzt und somit ein Schritt erzeugt – daher der Name, Schritt. Dieser Schritt ermöglichte es den Besitzern, leichter ins Bett zu gehen und zu greifen, sodass er auch ein stilvolles Merkmal war, sondern auch funktional.

Die Autohersteller produzierten jahrelang Lastwagen mit Stiefbetten, obwohl sich 1958 alles änderte, als Ford das Fleetside -Design entwickelte. Anstatt ein Bett zwischen die Innenseite beider Radkästen zu platzieren, saß Fords neues Design die Bettseiten des Lastwagens bündig mit den Türen. Dies bedeutete, dass sich die Radkästen im Bett befanden, und daher ging der „Schritt“ verloren.

Andere Hersteller beeilten sich, ähnliche Designs zu erstellen, um den Käufern die gleiche Auswahlmöglichkeit zu bieten wie Ford, was bedeutete, dass eine Vielzahl von Namen plötzlich das alte Design beschrieben schien. Chevrolet entschied sich für den Begriff „Schritt auf der Seite“, während Dodge mit Utiline ging und Ford Felleside wählte. Diese Variationen des Namens haben längst ihre kommerzielle Relevanz verloren, und jetzt wird der Schritt weitgehend von allen angewendet, um das Bettentwurf der alten Schule zu beschreiben.