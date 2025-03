In den Vereinigten Staaten ist die Drei-Prozent-Bewegung eine rechtsgerichtete Regierungsmiliz, die 2008 begann. Seinem Namen von der Überzeugung, dass nur 3% der Amerikaner am Unabhängigkeitskrieg teilgenommen haben-ein Glaube, der die südliche Armutsrechtszentrale noch nie bewährt wurde-seine Mitglieder beschreiben sich als Patrioten und Versprechen, die Konstitution zu verpflichten, insbesondere ihre 2ND-Amendien, die sich mit Gewährung befassen.

Es gibt einige drei Prozent Motorradclubs in den USA, die sich an diese Philosophie halten, und es gibt einige Drei-Perge-Motorradflecken. James „Hollywood“ Macecari-ein 25-jähriger Biker, Kolumnist und Autor des Buches „New Age of Bying and Brotherhood“, sagt jedoch, dass James „New Age of Bying and Brotherhood“ über verrückte Drosselklappennachrichten schreibt, sagt: Und er fügt hinzu: „Ich kann es jetzt sehen, die Eidhüter starten einen Motorradclub und das nächste, was Sie wissen, sind alle Biker das.“

Aufgrund der vielen Gruppen oder Organisationen, die die Namen 3 Prozent, 3%oder drei Prozent verwenden, ist es einfach, einen voneinander zu identifizieren. Obwohl einige Motorradclubs den Namen drei Prozent verwenden und Fraktionsüberzeugungen in die Motorradkultur integrieren, ist die drei Prozentbewegungen in Amerika hauptsächlich eine politische Fraktion, verglichen mit dem in Großbritannien ansässigen drei Prozent Motorradclub, der mit traditionellen Motorradclubs und Kultur entspricht.