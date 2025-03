Was ist die Höchstgeschwindigkeit von Indy 500 -Autos?

Unter idealen Bedingungen kann ein Fahrer theoretisch den gesamten Indianapolis 500 rennen, ohne jemals den Gas abzuheben. Natürlich ist Rennsport ein äußerst dynamischer Sport, und dies geschieht in der Realität nie wirklich – Unfälle treten auf, Autos ziehen vor anderen und so weiter. Im Allgemeinen erreichen Indycars die Geschwindigkeiten, die sie aufgrund einer sorgfältig ausgeglichenen Beziehung zwischen drei Faktoren machen: Pferdestärken, mechanischer Griff und aerodynamische Luftwiderstand.

Das erste ist relativ einfach genug – je mehr Kraft Sie haben, desto schneller gehen Sie. Moderne Indycars verwenden entweder einen Chevrolet- oder Honda-gesponserten 2,2-L-Hybrid-V6, der zwischen 550 und 700 PS produziert, obwohl beide Motoren gemeinsam entwickelt wurden und identisch sind. Infolgedessen erreichen alle Indycar -Fahrzeuge ein sehr ähnliches Stromniveau. In Bezug auf die Aerodynamik besteht die Idee darin, innerhalb der zulässigen Vorschriften so niedrig wie möglich wie möglich zu erreichen. Es liegt an einzelnen Teams, die Aerodynamik so zu verhindern, dass sie den mechanischen Griffen der Autos am besten entsprechen, als der von den an der Straßenoberfläche haften Reifen festgelegte Griff definiert ist.

Je höher der mechanische Griff ist, desto weniger aerodynamischer Luftwiderstand ist erforderlich, um ein Rennwagen an der Straße hängen zu halten. Und je weniger ziehen ein Auto, desto schneller wird es in einer geraden Linie für die gleiche Menge an Leistung und Gewicht. Aus diesem Grund bleiben die Geschwindigkeiten im gesamten Feld im Indy 500 so ähnlich: Wenn alle Autos nach dem Regelbuch identische Karosserie und Motoren haben, wobei die einzigen zulässigen aerodynamischen Veränderungen die Winkel der Flügel und dergleichen sind, werden die Teams natürlich ein „optimales“ Gleichgewicht haben. Dieser Restbetrag schafft durchschnittlich 231,943 Meilen pro Stunde in den Qualifikationssitzungen von Indianapolis auf dem gesamten Feld ab 2024.