Was ist die Höchstgeschwindigkeit des SSC Tuatara? (Und ist es die Straße legal?)

Die SSC Tuatara und seine Varianten wurden einst in einer bemerkenswerten Kontroverseschicht ausgehüllt, was ursprünglich eine Höchstgeschwindigkeit von 331 Meilen pro Stunde beanspruchte. Leider stellte sich heraus, dass dies ein Scherz war, und SSC setzte sich darauf ein, einen tatsächlichen richtigen Datensatz zu setzen. Es dauerte ein paar Jahre, aber letztendlich bekam der Fachhersteller (etwas) seinen Wunsch und setzte am 14. Mai 2022 einen blasigen 295 Meilen pro Stunde auf dem Johnny Bohmer -Beweis – nur 9 Meilen pro Stunde schüchtern aus dem Rekord des Bugatti Chiron Super Sport 300+. Das ist eine Monsterfeigung für ein Straßen-Legal-Auto (obwohl wir real sein können, streckt der SSC Tuatara die Definition von „Street-Legal“ in einem Zentimeter seines Lebens).

Was beeindruckender ist, ist jedoch, dass der SSC im Gegensatz zu einem Ort wie Bonneville, an dem Sie eine Fläche von 10 Meilen für Geschwindigkeitsläufe haben, in nur 2,3 Meilen seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat und fast alle Zentimeter der nicht genutzten 15.000 Fuß hohen Betonstraße im Kennedy Space Center nutzte. Umgekehrt nahm der Bugatti Chiron eine ganze Leistung von 5,4 Meilen auf 305 Meilen pro Stunde – sicherlich eine unglaubliche Leistung für sich.

Die Tatsache, dass die Tuatara Berichten zufolge immer noch beschleunigte, als der Fahrer Larry Caplin auf die Bremsen schlug, bedeutet jedoch, dass der SSC wahrscheinlich mehr zu geben hat, obwohl sein letzter Versuch nicht gut lief. Aber was die zweitbesten angeht, ist dies nicht zu schäbig. Schauen wir uns diese außergewöhnliche Maschine und ihre Varianten, den Tuatara-Stürmer und den Nur-Track-Aggressor genauer an.