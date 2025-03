Der TRD Pro ist für seine Leistung anerkannt, wobei das 2025-Modell im Vergleich zu seinem Vorgänger eine Erhöhung um 53 PS ansteigt. Darüber hinaus ist es wie The TrailHunter dank des neuen Getriebes wie der Trailhunter in 23 MPG City und 24 Autobahn und 24 Autobahn mehr als der 4Runner der fünften Generation. Toyota ausgestattete den TRD Pro mit 18-Zoll-Leichtmetallrädern und einem glänzenden schwarzen Kulturerbe, Spiegelkappen, Türgriffen und Überfendern. Es verfügt außerdem über eine Aluminium -Front -Skid -Platte und Schutzplatten für den Übertragungskoffer und den Kraftstofftank, der Ihr Fahrzeug in der Reihenfolge in der Wüste in Betrieb genommen hat.

Andererseits ist der Trailhunter mit 18-Zoll-Bronze-Leichtmetallrädern, einem Arb-Dachträger und einem schwarzen Kühlergrill, den Türgriffen und Überfendern ausgestattet. Es enthält auch farbige Spiegelkappen und schwarzen Trailhunter und 4Runner-Abzeichen. Was es jedoch für Off-Road-Krabbeln geeignet macht, sind der Beschützer von Transfer-Gehäuse, den Protektor des Verbundkraftstofftanks, die Stahl-Schleuderplatte und den hinteren Differentialschutz. Die Innenmerkmale übereinstimmen auch eng mit den TRD -Profi, außer dass das Standard -Power -Moonrof des TRD Pro nicht auf dem TrailHunter verfügbar ist.

Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied sind die mit jedem Fahrzeug gelieferten Stoßdämpfer. Der TRD Pro ist mit TRD Pro-Fox-QS3-Verstellbarmonotube-Stoßdämpfer ausgestattet, die den Einfluss hart und den Fahrkomfort bei hohen Geschwindigkeiten verbessern. Die vorderen Dämpfer messen eine Länge von 2,5 Zoll und haben drei manuell verstellbare Einstellungen, während die hinteren Dämpfer mit abgelegenen Reservoirs ausgestattet sind. Der TrailHunter hat Toyota ihn mit alten Monotube-Stoßdämpfer mit dem alten Mann mit Endstop-Steuerung und Heckschitzel-Reservoirs ausgestattet. Diese robusten Schocks ermöglichen es dem Trailhunter, große Felsbrocken anzugehen, loses Gelände zu erledigen und schwerere Lasten zu tragen als der TRD Pro. Der Trailhunter enthält auch einen hochmontierten Fabrikschnorchel, der-während die Leistung von 326 bis 323 des TRD Pro reduziert wird-sicherstellt, dass der Motor beim Überqueren von Bächen oder Flüssen saubere Luft erhält. Der TRD Pro verfügt über eine TRD-Leistungsluftaufnahme, die für die Wasserfordern weniger geeignet ist.