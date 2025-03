Was ist der richtige Weg, um Ihre alte Auto -Batterie zu entsorgen?

Wenn Sie sich in den USA befinden, können Sie Ihre alten Autobatterien entsorgen, indem Sie sich mit Ihrem örtlichen Rathaus in Verbindung setzen, um nach ihrem Sammlungsprogramm gefährlicher Abfälle (manchmal als Special Maste) zu fragen. Normalerweise haben sie einen Abgabestandort, an den Sie Ihre Autobatterien mit den Marken der Hauptauto-Batterien mitbringen können oder nicht.

Wenn Ihre Stadt keinen oder die Abgabeseite oder den Zeitplan nicht funktioniert, können Sie Ihren lokalen Automaten-Batterie-Einzelhändler ausprobieren. In einigen Staaten wie New York und Wyoming müssen solche Geschäfte alte Autobatterien von Kunden akzeptieren – Sie müssen möglicherweise eine neue kaufen, damit sie dies tun. Ein Batterie -Einzelhändler, der alte Autobatterien einnimmt, ist Autozone. Füllen Sie einfach ein Formular aus, und Sie können sogar eine Geschenkkarte oder Ihre Kerngebühr erhalten.

In Großbritannien können sich Ihre örtlichen Garagen und Schrottplätze auch um Ihre alten Autobatterien kümmern. Sie können es auch einfach in jedem Halfords -Geschäft in Ihrer Nähe abgeben. Sie werden es ohne Anklage entsorgen. Stellen Sie einfach sicher, dass die Batterie nicht austritt. Andernfalls müssen Sie sich zuerst an ihren Kundensupport wenden, damit sie Ihnen sagen können, wie Sie fortfahren möchten. Wenn Sie die Batterie noch nicht entfernt haben, können Sie Ihr Auto einfach zu Halfords bringen und die alte Batterie entfernen und entsorgen lassen und es durch einen neuen ersetzen lassen.