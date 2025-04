Was ist der reale MPG eines Turbomax-Motors? Hier ist, was Fahrer sagen

Wenn Sie an einen robusten amerikanischen Pickup denken, stellen Sie sich wahrscheinlich keinen Vierzylinder unter der Motorhaube vor. Trotzdem drückt der kompakte 2,7-Liter-Turbomax einige beeindruckende Leistungszahlen heraus und erzeugt 310 PS und 430 lb-ft Drehmoment. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, den turbogeladenen Motor in einem 2025 GMC Canyon AT4 auszuprobieren, und stellten fest, dass der Turbomax -Motor zwar auf dem Papier beeindruckt war, sich lediglich angemessen fühlte. Unser Test des 2025 Chevrolet Colorado führte jedoch zu einer viel günstigeren Erfahrung mit dem Motor.

Bietet dieser kompakte Motor einige Einsparungen an der Pumpe? Der neue Zweirad-Canyon hat eine EPA, die 19 Meilen pro Gallone Stadt und 23 Meilen pro Gallonenstraße geschätzt wird. Andere LKWs mit diesem Motor, wie der Allradantrieb Chevrolet Colorado, erfuhren etwas schlechter, mit Schätzungen von 17 bis 18 Meilen pro Gallone und 20 bis 22 Meilen pro Gallone Highway, je nach Modell.

Aber was erhalten alltägliche Fahrer mit ihrem Turbomax -Motor in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch? Ein Silverado -Besitzer mit Turbomax war frustriert, da sie nur durchschnittlich 16 Meilen pro Gallone hatten. Andere haben behauptet, 17 bis 19 Meilen pro Gallone in der Stadt und bis zu 22 auf der Autobahn zu bringen. In einem interessanten Vergleichstest zwischen dem 5,3-Liter-V8 von GM und dem 2,7-Liter-Turbomax stellte ein Enthusiast jedoch fest, dass der größere V8 die Turbo-Four-Tests in der Stadt, des Landes und des Autobahns besiegte.