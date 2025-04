Was ist der billigste Toyota -Sportwagen, den Sie 2025 kaufen können? (Und wie viel kostet es?)

Toyota hat derzeit zwei Sportwagen in der US -amerikanischen Aufstellung: The Toyota Gr86 und GR Supra. Beide kamen auf eine Partnerschaft zwischen dem japanischen Automobilhersteller und anderen Herstellern, um Sportwagen mitzuentwickeln, was bedeutet, dass sie unweigerlich Teile mit ihren Schwestermodellen teilen. Der GR86 zum Beispiel wird derzeit gemeinsam mit Subaru neben dem Subaru BRZ gemeinsam entwickelt. Infolgedessen verfügt es über den gleichen Antriebsstrang, die gleiche Architektur, denselben Radstand und die gleiche Komponenten mit der stark verwandten Subie.

Toyota teilt auch die Entwicklung des GR Supra – das mit dem Z4 -mit BMW Zwilling ist. Solche Schritte ermöglichen es der japanischen Marke, Zeit und Produktionskosten zu sparen, was letztendlich dazu führt, dass ihre Sportwagen zu vernünftigem Preis werden. Was uns zu dem bringt, was Sie wirklich wissen möchten – was ist der billigste Toyota -Sportwagen, den Sie 2025 kaufen können? Nun, das wäre der Toyota Gr86. Es hat einen Start -UVP von 30.000 US -Dollar für das Modell 2025, was bedeutet, dass es 26.900 USD billiger ist als der 2026 Toyota GR Supra, der ab 56.900 US -Dollar beginnt. Für den Kontext begann der 2025 Gr Supra ab 56.250 US -Dollar.