Was ist der billigste Jeep, den Sie kaufen können und ist es den Preis wert? Hier ist, was die Fahrer zu sagen haben

Es gibt sieben Fahrzeugmodelle in der Jeep-Aufstellung, und einige haben auch Hybridversionen und limitierte Aufbau-Builds. Ihre Preise können ziemlich dramatisch variieren und im oberen Ende bis zu 90.000 US -Dollar für den luxuriösen Jeep Grand Wagoneer mit seinen coolen Innenausstattungen liegen. Jeep bietet jedoch ein erschwinglicheres Offroad-Modell am unteren Ende des Jeep-Kompass.

Das ist der billigste Jeep auf dem Markt, wobei das Basismodell einen empfohlenen Preis von 26.900 US -Dollar bietet. Für dieses Geld erhalten die Fahrer einen eleganten kompakten SUV, der einen ernsthaften Innenraum und die vollen 4×4-Funktionen bietet, sowie das, was Jeep behauptet, die beste Standard-Pferdestärke bei 200 PS und ein erstklassiges Drehmoment bei 221 Pfund-Fuß. Das Fahrzeug verfügt auch über eine beeindruckende Abschleppkapazität, die bei 2.000 Pfund maximiert.

Abgesehen von den Attributen ist eine Investition von fast 27.000 US-Dollar nichts zu niesen. Hören wir also von denen mit Erfahrung aus erster Hand, ob der Kompass das Geld wert ist. Erstens die Profis. Laut unserem eigenen Rezensenten hat sich der 2023 Jeep Compass das Slashgear Select -Abzeichen wert, während wir feststellten, dass der 2025 Jeep Compass einige glatte neue Funktionen ansieht. Der Kompass erhielt kürzlich eine Bewertung von 7,5 von 10 von Car & Driver, was von seiner Strom- und Offroad-Fähigkeit beeindruckt war, jedoch von seiner Lenkungsreaktion und der Lagerkapazität unterfordert war. Und Verbraucherberichte sagten, der Kompass verfügt über viele positive Aspekte, fällt jedoch in der zunehmend überfüllten kompakten SUV -Landschaft auf zahlreiche andere Fahrzeuge zurück.