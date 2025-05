Was ist der beliebteste SUV in den USA?

Es ist nicht zu leugnen, dass die Amerikaner große Fahrzeuge lieben. Dies wird deutlich, wenn Sie sich die Pickup -Trucks, Crossovers und SUVs ansehen, die die Verkaufskarten des Landes erstrecken. Acht der zehn meistverkauften Personenfahrzeuge in den USA im Jahr 2024 waren entweder Pickup-Trucks oder SUVs, wobei der Toyota Rav4 den Ford F150 nach einem epischen Lauf vier Dezember vom oberen Ort stürzte. Der RAV4 ist daher nicht nur Amerikas Lieblings -SUV – es ist insgesamt das beliebteste Passagierfahrzeug.

Daten aus 2024 zeigen, dass in dem Jahr Registrierungen von 475.193 Toyota RAV4 in den USA aufgetreten sind, wobei in den USA signifikant mehr als die 460.915 Registrierungen des im gleichen Zeitraums verzeichneten leichten Ford F-150 aufgezeichnet wurden. Obwohl die langfristigen F-150 als das beliebteste Fahrzeug in den USA möglicherweise zu Ende gegangen sind, dominieren Fords Fords Ford-Trucks insgesamt das Segment weiterhin mit einem Umsatz von rund 732.000 Einheiten im Jahr 2024.

In einer früheren Erklärung zu Slashgear wiesen Dawn McKenzie, Manager von Ford Truck Communications, darauf hin, dass der Verkauf seiner F-Serie-Lastwagen-einschließlich der größeren F-250, F-450, F-600 und F-750-im Jahr 2024 hinzugefügt wurde. Aber das ist genug an Goliath, kehren wir zu David und seiner Schleude zurück. Der RAV4 verwischt definitiv die Grenze zwischen Crossover und SUV, obwohl Toyota sie in die letztere Kategorie bringt.