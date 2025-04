Was ist das billigste Jeep -Modell mit einem Hybridmotor? Hier ist, was Sie wissen müssen

Jeep stellte 2021 den ersten hybriden Wrangler vor und gab ihm den „4XE“ -Moniker. Die Auswahl eines Jeep Wranglers hat Vor- und Nachteile, aber der 4xe ist trotz der höheren Kosten zu einem Liebling der Verkaufskarten geworden, genug, um als eines der meistverkauften Hybridautos in Nordamerika zu bezeichnen. Der 4xe S 4xe von 2025 Jeep Wrangler Sport ist der günstigste Plug-in-Hybrid-Jeep. Es beginnt bei 52.490 US-Dollar (einschließlich der Zielgebühr von 1.895 USD) und umfasst Nebelscheinwerfer, Schlepphaken, Schleuderteller, 20-Zoll-Leichtmetallräder und ein Vollzeit-4WD-Transfergehäuse.

Trotz des Basismodells verfügt der Wrangler Sport S 4xe über einen 12,3-Zoll-Infotainment-Touchscreen, Stoffsitze, eine Stereoanlage mit acht Lautsprechern, Apple CarPlay & Android Auto, automatische Klimatisierungssteuerung und Stromversorgungseinrichtungen. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern von Ram, Dodge und Chrysler erhält der Jeep Wrangler 4XE möglicherweise nicht die erwartete Preissteigerung gegenüber den jüngsten Tarifen des US -Präsidenten Trump.

Jeep stellt den Wrangler und den Wrangler 4xe in Toledo, Ohio, her und schützt sie vor den 25% igen Tarifen, die für Fahrzeuge und automatische Teile in die USA importiert wurden. Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist jedoch nichts endgültig, da Berichte darauf hindeuten, dass nur 74% der Wrangler-Teile in den USA hergestellt sind. Die verbleibenden 26% könnten Zöllen unterliegen und zukünftige Preiserhöhungen verursachen.