Was hat den Jeep Cherokee zum ersten modernen SUV gemacht?

Mit einem Körper ähnlich wie einem Auto und in der Lage, jedes Gelände zu navigieren, löste der Jeep Cherokee von 1984 die SUV -Revolution aus. Aber 1984 war nicht das erste Mal, dass Jeep das Cherokee -Abzeichen auf einem Fahrzeug benutzte. Was ist der Unterschied zu dem, was Jeep zuvor produziert hat, und warum werden keine ihrer anderen Versuche als moderne SUV angesehen?

Der Jeep Cherokee von 1974 war eine billigere Version des Wagoneer aus den 1960er Jahren und bestand aus zweitürigen und viertürigen Optionen. Während das nach einem Schritt in die richtige Richtung klingt, verkürzte Jeep erst in dem Modell von 1984 die Länge des Fahrzeugs und reduzierte sein Gewicht um 3.000 Pfund. Dies machte den Cherokee praktischer und leichter zu handhaben. Jeep fügte 1987 auch moderne Elektronik hinzu, was dem Fahrer die Wahl zwischen dem Komfort oder dem Leistungsmodus gab.

Die Antriebbarkeit und der Komfort des Modells von 1984 übertrafen auch frühere Versionen dank einer neuen Suspendierung. Jeeps Befehls-Trac-System, das die Möglichkeit gab zu wählen, wann das Allradantrieb verwendet werden sollte, war ebenfalls seiner Zeit voraus. Während die besten SUVs jeder großen Marke Jeeps Führung im Laufe der Jahre folgten, bleibt Jeep die Marke, die die Räder des modernen SUV in Bewegung setzte.